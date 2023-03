Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Storia di Do Kwon, l'informatico dietro il crac da 40 miliardi di Terra-Luna arrestato in Montenegro.… - ITItalianTech : Storia di Do Kwon, l'informatico dietro il crac da 40 miliardi di Terra-Luna arrestato in Montenegro… -

Non è unabanale. Secondo il Corriere della Sera, 'Dopotrebbe essere una sorta di 'paziente zero' della crisi che in queste settimane si sta vivendo sui mercati finanziari. È in quei ...Nel frattempo, fa il suo arrivo in città Taylor, detective del dipartimento di Washington, il ... Trama del Film Colazione da Tiffany : Ambientato a New York, il film racconta ladi Holly ...... lasi svolge a New Orleans e vede come protagonisti Jimmy Bobo (Sylvester Stallone), uno spietato killer, e Taylor(Sung Kang), detective del dipartimento di Washington, i quali ...

Storia di Do Kwon, l'informatico dietro il crac da 40 miliardi di Terra-Luna arrestato in Montenegro la Repubblica

Catturato in Montenegro il fondatore sudcoreano della criptovaluta Terra. Bruciati 45 miliardi in pochi giorni ...Si sarebbe conclusa così l’avventura da latitante di Do Kwon, ex comandante in capo di Terra Luna e del relativo stablecoin UST, al centro di uno dei crack più spettacolari della storia cripto.