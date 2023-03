Stop auto a combustione dal 2035 | Germania trova accordo con l’Ue sugli “e-fuels”

(Di sabato 25 marzo 2023) Novità sulla vicenda delloalledale Ue hannoto un nuovosull’uso dei carburanti sintetici. L’annuncio dell’intesa arriva direttamente dal vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. In sostanza, come annunciato dal ministro dei Trasporti tedesco Volker Wissing su Twitter, potranno essere immatricolate nuovecon motori a ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Auto, intesa tra Germania e Commissione europea sulla deroga per i combustibili sintetici. Martedì nuovo voto al Co… - ultimora_pol : FLASH- Germania e Ue hanno trovato un accordo sullo stop alle auto a motore termico dal 2035 e sui biocarburanti: B… - fattoquotidiano : Auto inquinanti, la Germania annuncia l’accordo con l’Ue: esclusi dallo stop i motori a scoppio alimentati con e-fu… - BarbieriSaretta : RT @dellorco85: Invece di frignare sullo stop dal 2035, il Governo italiano dovrebbe concentrarsi sulla diffusione delle colonnine elettric… - cardella42 : RT @MattBrandiReal: Ricordate le fanfare sull'alleanza italo-tedesca per fermare la boiata UE dello stop alla vendita di auto diesel/benzin… -

leggi ancheinquinanti dal 2035: perché l'Italia sbaglia a dire no L'accordo tra Ue e Germania sugli e - fuels Ad annunciare il raggiungimento dell'accordo è stato il vicepresidente della ...L'Italia resta isolataa diesel e benzina,alle vendite dal 2035. Ecco le scadenze e cosa cambia per i consumatori ...Sulloallenel 2035 solita storia europea: vince solo la Germania Per Forza Italia è un regalo ai tedeschi che penalizza l'Italia e non solo: 'L'accordo tra Germania e Ue sull'uso dei ...

Blocco traffico a Roma: domani stop alle auto, gli orari e tutte le informazioni RomaToday

Dopo l’intesa raggiunta tra la Germania e la Commissione europea sulla deroga per i combustibili sintetici, i ministri Ue voteranno martedì al Consiglio Energia lo stop definitivo dal 2035 ai motori ...L'Italia, con Germania, Polonia e Bulgaria, è tra i Paesi che hanno bloccato il regolamento sullo stop alle auto inquinanti dal 2035. Eppure, già nei giorni scorsi, era emerso come Bruxelles stesse di ...