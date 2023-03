STATS – La goleada fa bene o male? Piccola indagine sulla Serie A

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 marzo 2023) Tutto sui dati sui gol e leinA nelle ultime stagione. Ripercorri le partite e l’analisi sul fenomeno Una squadra esce dal campo, ubriaca di gol. L’altra è incredula, gli è sembrato di vivere un incubo che il giorno dopo i giornali definiranno come «punteggio tennistico», sempre che le reti incassate si siano fermate a 6 e non siano andate oltre. É la scena finale delle gare definite goleade. Ma dopo, cosa succede? Ci si risveglia dalla sbornia? Si esce dall’incubo? Cosa capita nella gara che segue? Facciamo unaanalisi sui casi dellaA di quest’anno, quelli dove il divario è stato di almeno 5 gol. SASSUOLO-SALERNITANA 5-0 – Pokerissimo con due caratteristiche che si impongono: il Sassuolo manda in gol 5 interpreti diversi e con cadenza temporale quasi regolare, non ci sono reti ...