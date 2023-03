Stasera tutto è possibile | chi sono gli ospiti dell’ultima puntata | anticipazioni 27 marzo 2023

(Di sabato 25 marzo 2023) . Per, ospite di Stefano De Martino sarà il grande comico e doppiatore Massimo Lopez. Il tema della serata, come annunciato dal Rai, sarà la “Step Dance”. Sarà questo il tema che chiuderà gli episodi del programma di Stefano De Martino, un comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e che va in onda dall’Auditorium Rai di Napoli nella giornata di lunedì 27alle ore 21.20 su Rai 2. Massimo Lopez ospite di “” Ci saranno anche altrinello studio di Stefano De Martino. Confermate le presenze Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Proprio De Lucia, durante la, mostrerà le sue imitazioni di Milly Carlucci, Maria De Filippi e Ornella Vanoni. Inoltre, saranno presenti Max Giusti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Ricapitolando. #Rabiot che avrebbe dovuto essere ammonito per il mani con la Samp ed essere squalificato (era diffi… - Corriere : Stasera si celebra l’Ora della Terra: tutto il mondo si spegne contro il cambiamento climatico - elio_vito : Stasera prima il @Tg1Rai manda in onda la telefonata di Meloni con Fiorello, poi nei cinque minuti da Vespa, che ha… - profilo_di : RT @sarasenzaccent0: finalmente fra poco finisce questa agonia… stasera voglio solo godermi al massimo le esibizioni di gianmarco e vederlo… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Stasera si celebra l’Ora della Terra: tutto il mondo si spegne contro il cambiamento climatico -

... che per le altre lotterie si giocano. Parliamo della combinazione Simbolotto e della ...del 10eLotto ha distribuito premi per 21 milioni di euro per un totale di oltre 912 milioni durante...Sappiamo che contro Scandicci sarà una battaglia sulla carta impari, ma siamo anche consapevoli che le protagoniste in campo darannosu ogni pallone per onorare la maglia e una piazza che tanto ...Avvienealle 21, nella sammaurese Villa Torlonia , dove Francesca Airaudo (compagnia Teatro ... Ilalternato da parentesi che tendono a una leggerezza". Quali sviluppi assume la vicenda "...

Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti di questa sera Today.it

BRINDISI – Uno dei massimi esponenti della canzone napoletana contemporanea: FRANCO RICCIARDI sarà in concerto oggi 25 Marzo 2023 al Teatro Impero di Brindisi per il Je Tour/ Tutto può succedere. I ...Amici 2023, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntata in onda stasera, sabato 25 marzo 2023, alle 21,30 ...