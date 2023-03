Spotlight sulle tracce dei torturatori della dittatura argentina fuggiti in Italia. A Parma il prete accusato di concorso in omicidio tace (Di sabato 25 marzo 2023) Le tracce della dittatura militare che ha dominato l’argentina dal 1976 al 1983 portano in Italia, a piccoli comuni della bassa emiliana dove si nascondono persone accusate di essere stati parte attiva dell’apparato repressivo di Jorge Rafael Videla, gestori di centri clandestini di tortura e sterminio, dove un’intera generazione di studenti, sindacalisti, oppositori politici è stata detenuta e interrogata per poi scomparire nel nulla. Don Franco Reverberi è nato in Italia e cresciuto a Sorbolo, in provincia di Parma. Si è trasferito con la sua famiglia in argentina quando era ancora bambino e ha passato quarant’anni a San Rafael, a sud di Mendoza. Secondo la procura di Mendoza, nel 1976, dopo il colpo di Stato militare del 24 marzo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Lemilitare che ha dominato l’dal 1976 al 1983 portano in, a piccoli comunibassa emiliana dove si nascondono persone accusate di essere stati parte attiva dell’apparato repressivo di Jorge Rafael Videla, gestori di centri clandestini di tortura e sterminio, dove un’intera generazione di studenti, sindacalisti, oppositori politici è stata detenuta e interrogata per poi scomparire nel nulla. Don Franco Reverberi è nato ine cresciuto a Sorbolo, in provincia di. Si è trasferito con la sua famiglia inquando era ancora bambino e ha passato quarant’anni a San Rafael, a sud di Mendoza. Secondo la procura di Mendoza, nel 1976, dopo il colpo di Stato militare del 24 marzo, ...

