Specchia | cadavere nella cisterna Ipotesi | omicidio Indagine di polizia

(Di sabato 25 marzo 2023) Laa cielo aperto è stata il luogo del rinvenimento. Il corpo di Vincenzo Scuola esanime. L’uomo, stando a prime ricostruzioni, è morto nell’impianto in territorio di. Ilè stato recuperato dai vigili del fuoco. Si ipotizza un. Il fratello dell’uomo deceduto è stato accompagnato in commiddariato dagli agenti, al fine di provare a dettagliare l’accaduto. L'articolo di proviene da Noi Notizie..

Specchia, cadavere di un 79enne in una cisterna: si ipotizza omicidio. Fratello della vittima portato in commissariato La Gazzetta del Mezzogiorno

