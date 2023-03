Spalletti verso lo scudetto a Napoli: De Laurentiis vuole aprire un ciclo! (Di sabato 25 marzo 2023) Aurelio De Laurentiis vuole il rinnovo di Luciano Spalletti col Napoli, almeno fino al 2025, il tecnico tentato di restare azzurro. Nella giornata di ieri è arrivata la conferma da parte di Aurelio De Laurentiis: “Spalletti resta a Napoli“. Un’affermazione su cui il presidente del Napoli si può sbilanciare, visto che la società partenopea ha una clausola unilaterale che può far scattare a suo piacimento, facendo restare Spalletti a Napoli anche per la stagione 2023-24. Ma secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è quello di tenere Luciano Spalletti a Napoli almeno fino al 2025. Il presidente azzurro ha gradito molto il lavoro ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 marzo 2023) Aurelio Deil rinnovo di Lucianocol, almeno fino al 2025, il tecnico tentato di restare azzurro. Nella giornata di ieri è arrivata la conferma da parte di Aurelio De: “resta a“. Un’affermazione su cui il presidente delsi può sbilanciare, visto che la società partenopea ha una clausola unilaterale che può far scattare a suo piacimento, facendo restareanche per la stagione 2023-24. Ma secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, l’obiettivo di Aurelio Deè quello di tenere Lucianoalmeno fino al 2025. Il presidente azzurro ha gradito molto il lavoro ...

