Spagna-Norvegia, programma e telecronisti Sky e TV8 qualificazioni Europei 2024 (Di sabato 25 marzo 2023) Il programma e i telecronisti su Sky e TV8 di Spagna-Norvegia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Si parte anche nel gruppo A e gli iberici sfidano gli scandinavi per conquistare subito la vittoria tra le mura amiche. Tre vittorie delle Furie Rosse, un pari e un successo ospite nei cinque precedenti in partite ufficiali. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 25 marzo. Spagna-Norvegia sarà visibile su Sky Sport Uno (anche in chiaro su TV8) con la telecronaca di Antonio Nucera. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Ile isu Sky e TV8 di, match valido per leagli. Si parte anche nel gruppo A e gli iberici sfidano gli scandinavi per conquistare subito la vittoria tra le mura amiche. Tre vittorie delle Furie Rosse, un pari e un successo ospite nei cinque precedenti in partite ufficiali. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 25 marzo.sarà visibile su Sky Sport Uno (anche in chiaro su TV8) con la telecronaca di Antonio Nucera. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : Spagna-Norvegia, le probabili formazioni: Odegaard affianca Sorloth, Morata dal 1' - Fantacalciok : Le partite di oggi, sabato 25 marzo 2023: Spagna-Norvegia e Croazia-Galles - Fantacalciok : Calcio in tv oggi, 25 marzo 2023: Spagna-Norvegia e le altre sfide in Europa - lisa_faccioli : RT @M49liberorso: Congedi di paternità: - Finlandia: 7 mesi - Spagna: 16 settimane - Svezia: 90 giorni - Norvegia: 12 settimane - Italia:… - Luxgraph : Quote Spagna-Norvegia, scandinavi a Malaga senza Haaland -