Spagna-Norvegia: ecco perché Haaland non gioca (Di sabato 25 marzo 2023) ecco perché Haaland non gioca. Un brutto infortunio ha costretto il fenomeno della Norvegia a guardare la sua nazionale dal letto. Erling Haaland è infatti andato in un ospedale di Barcellona, partner del Manchester City per alcuni test sul suo infortunio all'inguine, che lo ha costretto a ritirarsi dall'impegno nazionale. Non è stato infatti convocato ...

