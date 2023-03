Soulé può diventare la pedina di un grande colpo: tifosi divisi (Di sabato 25 marzo 2023) Matias Soulé è un giovane di grande prospettiva e la Juve sta pensando di inserirlo in una trattativa di prestigio che divide la piazza. Non è semplice per la Juventus scegliere come sarà la rosa del futuro. I bianconeri infatti sono indecisi se portare avanti la linea legata ai giovani o forse sarebbe meglio puntare maggiormente su giocatori d’esperienza. Questo è il punto cruciale per quanto riguarda soprattutto la storia di Matias Soulé, con l’argentino che è tra i giovani più interessanti della Signora. Il sudamericano piace moltissimo anche nel resto d’Italia e ci potrebbe essere una pazzesca soluzione. Matias Soulé (Fonte: LaPresse)La Juventus ha sempre cercato di rafforzare la rosa con i migliori giocatori possibili, ma indubbiamente l’Italia è sempre stato il suo pallino. Ecco allora come mai potrebbe spingere ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 marzo 2023) Matiasè un giovane diprospettiva e la Juve sta pensando di inserirlo in una trattativa di prestigio che divide la piazza. Non è semplice per la Juventus scegliere come sarà la rosa del futuro. I bianconeri infatti sono indecisi se portare avanti la linea legata ai giovani o forse sarebbe meglio puntare maggiormente su giocatori d’esperienza. Questo è il punto cruciale per quanto riguarda soprattutto la storia di Matias, con l’argentino che è tra i giovani più interessanti della Signora. Il sudamericano piace moltissimo anche nel resto d’Italia e ci potrebbe essere una pazzesca soluzione. Matias(Fonte: LaPresse)La Juventus ha sempre cercato di rafforzare la rosa con i migliori giocatori possibili, ma indubbiamente l’Italia è sempre stato il suo pallino. Ecco allora come mai potrebbe spingere ...

