Sostenibilità e bellezza. Come Roma vuole vincere l’Expo 2030 (Di sabato 25 marzo 2023) "Il nostro sarebbe un evento aperto al contributo di tutti i paesi non l’autocelebrazione di una nostra visione, la genuflessione a una nostra autonarrazione”. Matteo Gatto, architetto e direttore tecnico per la candidatura di Roma all’Expo 2030, sembra avercela con Bin Salman e la sua Vision 2030, il grande piano di modernizzazione del paese, il rinascimento arabo direbbe qualcuno, che il principe saudita sogna di coronare con l’esposizione universale del 2030. Niente di personale dunque nelle parole di Gatto. Riad, insieme a Busan in Corea del Sud e Odessa in Ucraina, è una delle candidate che si gioca con Roma l’evento. La competizione è entrata nel vivo. Negli scorsi giorni quattro membri del Bie (Bureau international des Expositions) hanno visitato Riad e incontrato Bin Salman. Lo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 marzo 2023) "Il nostro sarebbe un evento aperto al contributo di tutti i paesi non l’autocelebrazione di una nostra visione, la genuflessione a una nostra autonarrazione”. Matteo Gatto, architetto e direttore tecnico per la candidatura dial, sembra avercela con Bin Salman e la sua Vision, il grande piano di modernizzazione del paese, il rinascimento arabo direbbe qualcuno, che il principe saudita sogna di coronare con l’esposizione universale del. Niente di personale dunque nelle parole di Gatto. Riad, insieme a Busan in Corea del Sud e Odessa in Ucraina, è una delle candidate che si gioca conl’evento. La competizione è entrata nel vivo. Negli scorsi giorni quattro membri del Bie (Bureau international des Expositions) hanno visitato Riad e incontrato Bin Salman. Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADM_assdemxmi : RT @raisostenibile: ??#GiornateFAI Dal 20 al 26 marzo la Rai è al fianco del @Fondoambiente per creare un racconto corale che mette al cent… - raisostenibile : ??#GiornateFAI Dal 20 al 26 marzo la Rai è al fianco del @Fondoambiente per creare un racconto corale che mette al… - FarmaVirtuale : Igiene orale, con Geldis® innovazione e sostenibilità per una routine di bellezza - milmilofficial : l carbone vegetale è il segreto di bellezza della nostra linea Dermo Carbone. Scopri come l'ingrediente naturale fa… - raisostenibile : ??#GiornateFAI Dal 20 al 26 marzo la Rai è al fianco del @Fondoambiente per creare un racconto corale che mette al… -

La Fondazione Rava al MIA Fair 2023, tra arte, impegno sociale e sostenibilità ...Attraverso la sua arte il fotografo di fama internazionale Stefano Guindani celebra la bellezza del ...fino al 26 e il ricavato promuove l'impegno della Fondazione Francesca Rava per la sostenibilità ... Apre il Six Senses Rome, il lussuosissimo hotel giardino disegnato da Patricia Urquiola ... state entrando in un santuario del benessere e della bellezza . Le luci sono soffuse, il mondo è ... La sostenibilità dell'equilibrio e della natura Articoli più letti Mare Fuori , tutti gli amori nati ... Pesaro: Cultura e ambiente: Pesaro2024 parla con i Comuni dell'Unione Montana del Catria e Nerone ...del 23' siamo partiti da questo luogo " così Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza ... Ma è anche un luogo simbolo della sostenibilità, valore che attraversa tutte le 45 lineee di progetto ... ...Attraverso la sua arte il fotografo di fama internazionale Stefano Guindani celebra ladel ...fino al 26 e il ricavato promuove l'impegno della Fondazione Francesca Rava per la...... state entrando in un santuario del benessere e della. Le luci sono soffuse, il mondo è ... Ladell'equilibrio e della natura Articoli più letti Mare Fuori , tutti gli amori nati ......del 23' siamo partiti da questo luogo " così Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla... Ma è anche un luogo simbolo della, valore che attraversa tutte le 45 lineee di progetto ... Shanghai: conferenza su sostenibilità e bellezza – Ministero degli ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale