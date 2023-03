“Sono senza parole” Pio e Amedeo | il finale di Felicissima sera finisce in lacrime

(Di sabato 25 marzo 2023) Pochi giorni fa è morto il papà di Pio D’Antini, Gildo. Il comico lo ha reso noto sui social postando una foto in cui lo abbraccia e scrive queste toccanti: “Ciao Papà… ciao Amore mio. Hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente. In questo giorno così triste per tutti noi vorrei dirti solo grazie – scrive Pio D’Antini -. Grazie perché mi hai messo al mondo, grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza, grazie perché mi hai insegnato la lealtà. Sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi”. Non si conoscono le cause della morte di Gildo D’Antini: il figlio Pio ha solo scritto “Hai smesso di soffrire”. Il terribile lutto è avvenuto alla vigilia di, lo show che Pio conduce insieme all’amicoGrieco. Gildo D’Antini era sposato con ...

Un funerale senza feretro. No, non è uno scherzo né il titolo di una nuova commedia ma quanto realmente accaduto mercoledì scorso, 22 marzo 2023, a Montanaro. Perchè quel giorno, nel duomo di Santa ...Sono trascorsi alcuni giorni da quando Antonella Fiordelisi ... Di recente così è arrivata la prima dedica ufficiale per Edoardo, che non è passata inosservata. Senza volerlo infatti Antonella ha ...