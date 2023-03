“Sono disoccupata, per sfamare i miei 6 gatti mangio una volta alla settimana e bevo solo tè” (Di sabato 25 marzo 2023) “solo in questo modo posso nutrire i miei sei gatti”. A dirlo è Yasemn Kaptan, una donna disoccupata di Tottenham, Londra, che ai media britannici ha raccontato come, a causa delle sue precarie condizioni economiche, sia costretta a bere solo tè alla menta e consumare un solo pasto alla settimana (a base di peperoni grigliati, cipolle e insalata, ndr) così da non lasciare senza cibi i suoi amati felini. “Ho dovuto abbandonare il mio lavoro a causa di gravi problemi di salute e non avevo scelta”, ha spiegato la 46enne inglese raccontando come da un anno a questa parte la sua unica forma di reddito sia l’indennità statale da 69 sterline a settimana. “Ne spendo 60 per i miei amatissimi felini – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) “in questo modo posso nutrire isei”. A dirlo è Yasemn Kaptan, una donnadi Tottenham, Londra, che ai media britannici ha raccontato come, a causa delle sue precarie condizioni economiche, sia costretta a beretèmenta e consumare unpasto(a base di peperoni grigliati, cipolle e insalata, ndr) così da non lasciare senza cibi i suoi amati felini. “Ho dovuto abbandonare il mio lavoro a causa di gravi problemi di salute e non avevo scelta”, ha spiegato la 46enne inglese raccontando come da un anno a questa parte la sua unica forma di reddito sia l’indennità statale da 69 sterline a. “Ne spendo 60 per iamatissimi felini – ha ...

