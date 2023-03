(Di sabato 25 marzo 2023) Ildi Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera:ta la gestazione a pagamento, il 47%è per le adozioni da parte di coppie gay

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Sondaggio maternità surrogata: il 65% degli italiani la boccia, ma c'è il sì al riconoscimento dei figli (45%) - BCarazzolo : RT @francofontana43: Maternità surrogata: il 65% è contro Ma c’è il sì al riconoscimento dei figli Il sondaggio di @NPagnoncelli sul @Corri… - LucaDeNapoli : Pare che da un #sondaggio la stragrande maggioranza degli italiani sia contraria all' #uteroinaffitto. Sono curioso… - Gabriele885 : RT @tempoweb: #Uteroinaffitto, il sondaggio si abbatte sulla sinistra: cosa pensano davvero gli italiani #24marzo #iltempoquotidiano #mater… - bcarenini : Maternità surrogata, il 65% è contro: ma c’è il sì al riconoscimento dei figli @corriere -

Il problema alla base dellasurrogata, stando ai numeri del, rimane il denaro . Se la pratica avviene a fronte di un corrispettivo in denaro, gli italiani non hanno dubbi: nel 65% ...Il rapporto con la madre surrogata Guarda anche Tutti i video di Voice Sky TG24 Uno studio statunitense ha messo in luce il rapporto delle famiglie con la madre surrogata: attraverso un, ......legge Ma cosa ne pensano gli italiani La maggioranza 'si schiera contro lasurrogata. Per il 55,5% dovrebbe essere illegale ovunque sia stata praticata', è il risultato di un...