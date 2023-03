Smartorial | il nuovo stile elegante amato dalla Gen Z

Leggi su lopinionista

(Di sabato 25 marzo 2023) Le ricerche Google della parola ‘’ sono raddoppiate nel 2022 e l’hashtag #formalwear conta oltre 150 milioni di views su TiK ToK MILANO – Formal o Casual? Se da un lato nel mondo della moda stiamo assistendo al grande comeback degli anni ’00 con loY2K e al conseguente ritorno di jeans a vita bassa, uggs, fermagli a farfalla e tute in velluto, negli ultimi tempi la Gen Z ha riscoperto loclassico e senza tempo dei capi formali rivisitati in chiave moderna, con la quale si possono creare outfit perfetti sia per le giornate in ufficio che per feste ed eventi particolari. Un trend che non sembra arrestarsi: secondo il recente report Year in Review diO, il più grande aggregatore fashion in Italia con più di 1,9 milioni di prodotti di moda di oltre 8.000 brand e 7 milioni di visite mensili, dopo ...