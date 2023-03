Smalling-Inter, pista congelata. Ma ancora non rinnova con la Roma ? CdS (Di sabato 25 marzo 2023) In dubbio il futuro a Roma di Chris Smalling. Il difensore centrale non ha ancora rinnovato col club giallorosso, poiché starebbe valutando anche opzioni alternative. Ad oggi con l’Inter la pista è apparentemente fredda TEMPOREGGIA ? Nodo Smalling a Roma. Il club giallorosso spinge per rinnovare il contratto al difensore inglese spingendosi anche ad offrire un biennale purché rinunci a partire verso altre destinazioni anche intestine. Il difensore sta valutando con agente e famiglia, non trascurando altre eventuali opzioni lontane dalla Capitale. Ad oggi, la questione Inter sembra congelata così come un possibile ritorno in Premier League. I prossimi mesi saranno decisivi. Inter-News - ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) In dubbio il futuro adi Chris. Il difensore centrale non hato col club giallorosso, poiché starebbe valutando anche opzioni alternative. Ad oggi con l’laè apparentemente fredda TEMPOREGGIA ? Nodo. Il club giallorosso spinge perre il contratto al difensore inglese spingendosi anche ad offrire un biennale purché rinunci a partire verso altre destinazioni anche intestine. Il difensore sta valutando con agente e famiglia, non trascurando altre eventuali opzioni lontane dalla Capitale. Ad oggi, la questionesembracosì come un possibile ritorno in Premier League. I prossimi mesi saranno decisivi.-News - ...

