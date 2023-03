Smackdown 24 03 2023 Padre vs Figlio

(Di sabato 25 marzo 2023) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu che sarà determinante in vista dell’imminente WrestleMania e uno dei piatti forti della puntata è sicuramente la presenza dell’intera famiglia Mysterio au richiesta di Dominik pur di far accettare la sfida al, ma non solo questo. E quindi non perdiamo altro tempo e immergiamoci immediatamente nello show. Cody Rhodes vs Ludwig Kaiser (w/Giovanni Vinci) (3,5 / 5) L’opener di serata ci regala una buonissima contesa fra Cody e Ludwig Kaiser che riesce a farsi valere contro Rhodes. C’è da dire che l’American Nightmare se l’è dovuta vedere anche con le continue interferenze di Giovanni Vinci prima e poi con quella di Paul Heyman e Solo Sikoa. Cody però non si lascia distrarre e in un concitato finale chiude i conti con la combo Cody ...

WWE: Risultati WWE SmackDown 24-03-2023 (Dominik si confronta con Rey Mysterio) Spazio Wrestling

