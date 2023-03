Slovacchia vs Bosnia-Erzegovina – ultime notizie e possibili formazioni (Di sabato 25 marzo 2023) La Slovacchia cercherà di riprendersi dal deludente pareggio senza reti con il Lussemburgo quando domenica 26 marzo ospiterà la Bosnia-Erzegovina nel secondo turno delle qualificazioni a Euro 2024. Dopo l’impressionante vittoria per 3-0 sull’Islanda di giovedì, la Bosnia-Erzegovina si trova in testa al Gruppo J insieme al Portogallo. Il calcio di inizio di Slovacchia vs Bosnia-Erzegovina è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Slovacchia vs Bosnia-Erzegovina a che punto sono le due quadre Slovacchia Nonostante l’assenza del capitano e leader Milan Skriniar, ci si aspettava che la Slovacchia desse il via alla sua campagna di qualificazione con una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 marzo 2023) Lacercherà di riprendersi dal deludente pareggio senza reti con il Lussemburgo quando domenica 26 marzo ospiterà lanel secondo turno delle qualificazioni a Euro 2024. Dopo l’impressionante vittoria per 3-0 sull’Islanda di giovedì, lasi trova in testa al Gruppo J insieme al Portogallo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due quadreNonostante l’assenza del capitano e leader Milan Skriniar, ci si aspettava che ladesse il via alla sua campagna di qualificazione con una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Bosnia, Dzeko out con l'Islanda. Il ct Hadzibegic: 'Ci è mancato. Pronto per la Slovacchia? Non so' - arnifonty : @SimoneTogna in Slovacchia Bosnia li vedo lui e Skriniar seduti su una panchina a parlare di dolori alla schiena - sabrijouini83 : ??Partite terminate Bosnia ???? ?? Islanda ???? 3-0 Danimarca ???? ?? Finlandia ???? 3-1 Italia ???? ?? Inghilterra ?? ?????????????? 1… - GianmarcoDaria : ?? Il piano della Bosnia è quello di portare comunque Edin Dzeko (che ancora oggi ha mal di schiena) in Slovacchia e… - piacere_inter : RT @SimoneTogna: #Inter: Edin #Dzeko si è infortunato allo schiena nell’ultimo allenamento con la Bosnia (motivo per cui non ha giocato con… -