Slovacchia-Bosnia domenica 26 marzo 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di sabato 25 marzo 2023) Laha messo subito le cose in chiaro sin dalla prima giornata di queste qualificazoni ad Euro 2024: trascinato da un Krunic autore di una doppietta ha schiantato l’Islanda e si è messa all’inseguimento del Portogallo nel gruppo J. La sfida contro laarriva per confermare lo status di Dzeko e compagni: la squadra del CT Calzona ha iniziato il suo cammino con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forzaroma : #Portogallo e #Bosnia, #RuiPatricio e #Tahirovic titolari contro #Lussemburgo e #Slovacchia #ASRoma - sportli26181512 : Slovacchia-Bosnia, le formazioni ufficiali: Krunic ce la fa, sfida Lobotka: Ecco le formazioni ufficiali di Slovacc… - FcInterNewsit : InterNazionali - La Bosnia sfida la Slovacchia, Edin Dzeko parte dalla panchina - sportface2016 : #EURO2024Qualifiers Formazioni ufficiali Slovacchia-Bosnia - PianetaMilan : Bosnia, piccolo fastidio per Krunic: le news in vista della Slovacchia -

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(calcio d'inizio ore 20.45).(4 - 3 - 3) : Dubravka; Pekarik, Vavro, Gyomber, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Mak, Polievka, Haraslin.(3 - 5 - 2) : Sehic; ......è prevista la seconda gara dei gironi di qualificazione ai prossimi Europei contro la, ... quella contro l' Islanda , Rade Krunic è stato protagonista indiscusso della sua, andando a ...FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesa

Pronostico Slovacchia - Bosnia Herzegovina con quote del match di qualificazioni europei del 26-03-23 SuperNews

Ecco le formazioni ufficiali di Slovacchia-Bosnia (calcio d'inizio ore 20.45). Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Gyomber, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Mak, Polievka, Haraslin.Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...