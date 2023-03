Sky Sport Serie C 2022 23 34a Giornata | Palinsesto Telecronisti Lega Pro anche streaming NOW

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : GP Portogallo, si torna in pista: seconde prove libere LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208) ?… - SkySportMotoGP : Primo bollettino medico da Portimao 'Contusione polmonare, frattura della mandibola e frattura di una vertebra dors… - SkySportMotoGP : 1:37.709: Miller leader del venerdì di Portimao Chiudono alle sue spalle Vinales e Bagnaia Fuori dai primi 10 le qu… - TuttoQuaNews : RT @SkySportMotoGP: Primo bollettino medico da Portimao 'Contusione polmonare, frattura della mandibola e frattura di una vertebra dorsale… - ZeroToTwelve : @MaurizioSucci @marifcinter 'Voi Interisti' Sotto ad un Tweet di mari che cita testualmente Sky Sport (non articolo di un interista). -

Il rossonero ha parlato così a: "Buona partita. Siamo riusciti a sbloccare subito il match. Molto contento anche per il finale". Il portiere del Milan ha parlato così del suo ruolo: "Devo ...Attimi di paura a Portimao durante la seconda sessione di prove libere del GP di Portogallo per la caduta di Pol Espargaró. Il pilota del team KTM Gas Gas ha perso il posteriore alla staccata della ...Buon inizio per l'australiano Jack Miller , che ha parlato così a: "L'ultimo giro è stato costruito grazie al lavoro svolto durante i test, sin da Valencia . Non è tutto merito mio. Il team ha ...

Su Sky Sport e Tv8 riparte la MotoGP Tv Sorrisi e Canzoni

Il campione del mondo della Moto3 vince anche l'ultima gara della stagione: sul podio con lo... In Moto2 le vittorie spagnole sono 5 a Valencia, con una sequenza attiva di due: Martin nella... L'ex pi ...Jack Miller è il più veloce nel venerdì di Libere a Portimao: il pilota KTM ha realizzato il nuovo record della pista in 1:37.709, precedendo l'Aprilia di Vinales e le Ducati di Bagnaia, Luca Marini e ...