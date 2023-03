(Di sabato 25 marzo 2023)è alle prese col capitolo infortuni. Daa Gosens passando per Bastoni e Dimarco, l’infermeria nerazzurra è abbastanza piena BOLLETTINO MEDICO ?si appresta ad un mese di aprile terribilmente fitto di impegni. Dunque, per Simone Inzaghi l’ideale sarebbe quello di poter riavere tutto ila disposizione. Come riferisce Marco Barzaghi di Sport Mediaset, da lunedì, tre giocatori riprenderanno gradualmente ad allenarsi ad Appiano Gentile: Dimarco, Bastoni e Gosens. Si spera di recuperarli già contro la Fiorentina o quantomeno per la Juventus in Coppa Italia. Piùnte la situazione di Milan. Dopo le varie polemiche legate ai presunti controlli in Francia su iniziativa del PSG, il difensore continua ad avere tanto dolore alla schiena. Con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Skriniar preoccupa l'Inter, ma 3 presto nuovamente in gruppo - SM - - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “Skriniar preoccupa il Psg, alcuni dell’entourage del giocatore temono che non possa più giocare il resto della stagione.… - 90ordnasselA : “Skriniar preoccupa il Psg, alcuni dell’entourage del giocatore temono che non possa più giocare il resto della sta… - infoitsport : La schiena di Skriniar preoccupa il Psg - calciomercatoit : ?? #Inter, #Skriniar preoccupa: la lombalgia potrebbe fargli concludere anzitempo la stagione -

Inter,anche il PSG: stagione a rischioAnche il PSG sarebbe in ansia per la situazione dello slovacco e così si spiegherebbe il consulto in una clinica privata vicino Bordeaux su ...... Milan- Samir Handanovic - Francesco Acerbi La schiena diil Psg. Lo scrive L'Equipe che torna sulle condizioni dello slovacco che ha raggiunto un accordo col club ...Commenta per primo Edin Dzekol'Inter . Ieri sera il centravanti (37 anni ex Roma) è rimasto in panchina per tutta la ... il difensore Milan, già tornato a Milano dove sta proseguendo ...

La schiena di Skriniar preoccupa il Psg - ilNapolista IlNapolista

Continuano a preoccupare le condizioni di Milan Skriniar, alle prese con una lombalgia acuta. Addirittura, stando a quanto riferisce L’Equipe, l’entourage del difensore teme che l’ex Samp potrebbe ...L’Equipe si interroga: tornerà in campo in questa stagione Se lo avesse preso a gennaio, il Psg non avrebbe potuto contare su di lui La schiena di Skriniar preoccupa il Psg. Lo scrive L’Equipe che ...