Skriniar preoccupa anche il PSG | non più in campo con l’Inter?

Leggi su inter-news

(Di sabato 25 marzo 2023) L’infortunio dilo ha tenuto fuori nell’ultimo mese, fatta eccezione per i minuti finali di Porto. Dalla Slovacchia è tornato in breve tempo, ribadendo il problema alla schiena e smentendo le voci sul suo conto (vedi articolo). Ma in Francia L’Équipe rilancia: c’è chi pensa che non giocherà più cone che il PSG non sia così tranquillo. ESPERIENZA FINITA? – Non è così scontato che Milantorni a giocare con. O almeno: questa è l’ipotesi che fa L’Équipe, alimentando dubbi sulle reali condizioni del prossimo difensore del PSG. Il trasferimento a parametro zero a oggi non è in discussione, main Francia il problema alla schiena dell’ex capitano. Stando al quotidiano transalpino c’è addirittura una parte del suo entourage che sostiene che ...