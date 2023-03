(Di sabato 25 marzo 2023) Ore turbolenti trae Milanin merito aldalla Slovacchia per l’infortunio alla schiena. Il difensore ha chiarito su Instagram (vedi articolo) e mette lanel? Ancora tensioni tra. Tra un paio di mesi, la storia d’amore terminerà e ognuno andrà per la propria strada. Intanto, bisogna convivere evitando continue polemiche e attriti. L’ultima di queste è quella legata al problema alla schiena dello slovacco, il quale lo ha obbligato a lasciare la Nazionale per farea Milano. In mezzo la presunta tappa in Francia commissionata dal PSG, ma puntualmente smentita dal giocatore stesso. Intanto, il difensore spera di farcela già contro la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Skriniar, il rientro? Fiorentina nel mirino ma l'Inter va cauta - CdS - - infoitsport : Skriniar, niente rientro con la Fiorentina: “Ho iniziato oggi un nuovo ciclo di cure” - spaziocalcio : #Inter, la precisazione di Milan #Škriniar sulla visita medica - Fiorentinanews : #Skriniar, niente rientro con la #Fiorentina: 'Ho iniziato oggi un nuovo ciclo di cure' - DanieleVolpe7 : @Luca_ElTrinche @CalcioFinanza tralasciando la bellissima segnalazione che ti sei appena preso e che ti limiterà il… -

In dubbio anche, che è rientrato dal ritiro della nazionale per un problema fisico. Ecco ...a metà aprile Vai alla FotogallerySabato scorso, a Salerno, ilsfortunato: dopo appena 15' dal suo, a causa di una ... In dubbio anche, che è rientrato dal ritiro della nazionale per un problema fisico. Ecco la ......dal ritiro della nazionale slovacca non lasciano presagire un recupero celere prima delin campo, scatenando per l'ennesima volta un putiferio social tra i tifosi nerazzurri. Inter,...

Skriniar, niente rientro con la Fiorentina: “Ho iniziato oggi un nuovo ciclo di cure” fiorentinanews.com

si è fatto visitare dalla nazionale e ha fatto subito rientro alla Pinetina. L’obiettivo dello staff medico nerazzurro è rimetterlo in sesto per il doppio confronto di Champions League contro il ...Il mal di schiena di Skriniar si è trasformato in un mal di pancia per l'Inter: la società accoglie con rabbia una notizia ...