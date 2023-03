(Di sabato 25 marzo 2023) Salvatore, portiere della, si è infortunato nel corso di un allenamento congiunto con il Seravezza. Salterà il match con– Secondo quanto riportato da SportMediaset, bruttoper Salvatorenel corso dell’allenamento tra lae il Seravezza. Il portiere viola, nel tentativo di evitare un corner, ha provato un allungo sulla linea di fondo campo facendosi male alla caviglia. L’estremo difensore è uscito dal terreno di gioco ine ha lasciato lo stadio in ambulanza per compiere tutti i necessari accertamenti. Il portiere sarà costretto are il match in casa del, in programma sabato 1 aprile? Seguiranno aggiornamenti. Fonte: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Sirigu, ansia Fiorentina per infortunio: esce in barella. Salta l’Inter? - Goalist_it : ???? #Fiorentina in ansia per le condizioni di #Sirigu?? - internewsit : Sirigu, ansia Fiorentina per infortunio: esce in barella. Salta l'Inter? - - sportface2016 : La #Fiorentina è in ansia per Salvatore #Sirigu: grave infortunio nel corso del test amichevole, è stato trasportat… -

Attendiamo conrisultati positivi anche in campionato, a partire dalla prossima gara di ... ma incredibilmente va sotto: al 15 Rodrigo Gomes sfugge a Biraghi lento e tira in porta madevia ...Oggi, intanto è atteso a Firenze Salvatoreche firmerà fino a giugno con opzione: il portiere lascia Napoli dove approderà Gollini dopo 6 mesi non esaltanti a Firenze. In standby l'affare - ...Attendiamo conrisultati positivi anche in campionato, a partire dalla prossima gara di ... ma incredibilmente va sotto: al 15 Rodrigo Gomes sfugge a Biraghi lento e tira in porta madevia ...

Sirigu, ansia Fiorentina per infortunio: esce in barella. Salta l’Inter Inter-News.it

Sirigu – Calciomercato.it L’estremo difensore è stato quindi trasportato fuori dal campo in barella per poi essere portato in ambulanza verso l’ospedale di Careggi per gli accertamenti del caso. Il ...C’è invece apprensione per l’infortunio alla caviglia di Salvatore Sirigu, che ha lasciato in anticipo l’allenamento in barella. Fiato sospeso per il vice-Terracciano, che è stato subito trasportato ...