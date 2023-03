Sinner-Alcaraz, svelata una grande differenza tra i due “rivali” (Di sabato 25 marzo 2023) Due giovani che potrebbero scrivere pagine davvero molto importanti del tennis del prossimo futuro. Il duo Sinner-Alcaraz, se continuerà a rispettare le premesse, potrebbe ritrovarsi molto spesso a battagliare sui vari campi da tennis in giro per il mondo del circuito ATP. Le due grandi promesse hanno già incrociato le racchette diverse volte creando sfide molto emozionanti: qual è la differenza tra loro due? La differenza tra Sinner-Alcaraz? Il pensiero di Bucciantini (Credit foto – pagina Facebook Roland Garros)“Ha vinto Miami l’anno scorso, adesso vince Indian Wells, soprattutto si conferma sulla superficie del cemento davvero un punto di riferimento, anche se mancava Djokovic – ha detto Marco Bucciantini a Sport2U, web tv di OA Sport –. Ha un tennis molto propositivo da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Due giovani che potrebbero scrivere pagine davvero molto importanti del tennis del prossimo futuro. Il duo, se continuerà a rispettare le premesse, potrebbe ritrovarsi molto spesso a battagliare sui vari campi da tennis in giro per il mondo del circuito ATP. Le due grandi promesse hanno già incrociato le racchette diverse volte creando sfide molto emozionanti: qual è latra loro due? Latra? Il pensiero di Bucciantini (Credit foto – pagina Facebook Roland Garros)“Ha vinto Miami l’anno scorso, adesso vince Indian Wells, soprattutto si conferma sulla superficie del cemento davvero un punto di riferimento, anche se mancava Djokovic – ha detto Marco Bucciantini a Sport2U, web tv di OA Sport –. Ha un tennis molto propositivo da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : UN GRANDE SINNER ?????? Grazie a un match giocato perfettamente nei momenti chiave, Jannik batte Fritz al terzo set e… - Eurosport_IT : FANTASTICO SINNER, È SEMIFINALE ?????? Jannik supera in tre Taylor Fritz e vola in semifinale! Il prossimo avversario… - WeAreTennisITA : IN FINALE VA ALCARAZ ?? Sinner gioca una buona partita, soprattutto nel 1° set, ma lo spagnolo è stato bravo a trova… - Rob64427280 : @paolobertolucci @janniksin @carlosalcaraz Sinner va protetto, negli scontri diretti non si è mai vista tanta diffe… - SportRepubblica : Sinner parte forte a Miami: Djere dominato. Avanti anche Alcaraz -