Sinistra ossessionata da Meloni Valanga di critiche sugli “antifascisti”

(Di sabato 25 marzo 2023) La dichiarazione di Giorgiaarriva mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è da poco giunto al mausoleo delle Fosse Ardeatine per partecipare alla cerimonia commemorativa del 79esimo anniversario dell'eccidio. E insieme a lui c'è anche il presidente del Senato Ignazio La Russa che interviene così: «Oggi l'Italia rende omaggio a 335 vite spezzate dalla furia nazista. Ricordare e tramandare la memoria dell'eccidio delle Fosse Ardeatine è un dovere di tutti perché quanto avvenne il 24 marzo 1944 rappresenta una delle pagine più brutali e vergognose della nostra storia». Da Bruxelles, dove è impegnata nella seconda giornata del Consiglio europeo, il premier afferma che l'Italia «onora» le vittime, «335 italiani sono stati barbaramente trucidati dalle truppe di occupazione naziste come rappresaglia dell'attacco partigiano di via Rasella. Una strage ...