Sindacati uniti contro il Governo: nuovi scioperi in arrivo? (Di sabato 25 marzo 2023) Cgil, Cisl e Uil, i principali Sindacati italiani, hanno avviato una mobilitazione unitaria contro le decisioni del Governo Meloni, in particolare riguardo alla riforma fiscale. I segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri si sono incontrati per discutere le azioni comuni e decidere come procedere. La fase di mobilitazione inizierà con assemblee nei luoghi di lavoro e confronti con i lavoratori. Per ora non è previsto uno sciopero, ma il percorso potrebbe portare a manifestazioni su scala nazionale. La settimana prossima saranno rese note tutte le informazioni riguardanti le modalità, la struttura e l'intensità delle iniziative. Le richieste e le critiche dei Sindacati al Governo I Sindacati chiedono di essere ascoltati dall'Esecutivo e di avviare un ...

