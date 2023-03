Silvia Toffanin racconta la sua quotidianità con Pier Silvio | rivelazioni

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 25 marzo 2023)è stata delle ospiti di Pio e Amedeo durante la prima puntata delle nuova stagione di Felicissima Sera, su Canale 5. I due comici pugliesi hanno pensato bene di ricreare un Verissimo molto speciale per l’occasione: il Verissimissimo. Così hanno intervistacome fa lei con i suoi ospiti del sabato e della domenica pomeriggio. E ovviamente da parte di Pio e Amedeo non potevano mancare delle domande suBerlusconi, il compagno della conduttrice, nonché il presidente della rete presso cui lavorano.le sue giornate conda Pio e Amedeo Pio e Amadeo, con ironia, hanno cercato di far scoprire ai telespettatori del loro format com’è la ...