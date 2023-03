(Di sabato 25 marzo 2023) Ospite a, lo show di Canale 5 condotto da Pio e Amedeo,ha risposto ad alcune irriverenti domande del duo comico. Circondata da una scenografia in pieno stile “Verissimo” il programma di cui è la padrona di casa da diversi anni, la conduttrice si è lasciata andare a una serie dità sulla suae di coppia. Dopo la messa in onda di una clip dei suoi compaesani,ha ammesso di essere ancora attaccata al suo paese e di sentirne la mancanza. Successivamente ha risposto divertita alle scomode battute dei due conduttori riguardo al ménage familiare con: Certo che andiamo a fare la spesa. Come? Col ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : Silvia Toffanin a Felicissima sera racconta curiosi dettagli della vita privata con Pier Silvio Berlusconi La cond… - shareattiva : RT @MasterAb88: Boom il primo blocco con Silvia Toffanin, poi un calo nel secondo. Pio e Amedeo comunque sempre Sopra anche durante la pub… - Fede_Dreamer_ : RT @MasterAb88: Boom il primo blocco con Silvia Toffanin, poi un calo nel secondo. Pio e Amedeo comunque sempre Sopra anche durante la pub… - occhio_notizie : Silvia Toffanin è stata la prima ospite della nuova edizione di Felicissima Sera, lo show di Canale 5 con Pio e Ame… - 95_addicted : RT @MasterAb88: Boom il primo blocco con Silvia Toffanin, poi un calo nel secondo. Pio e Amedeo comunque sempre Sopra anche durante la pub… -

Durante Felicissima Sera è stata intervistata anche un'altra donna molto amata della televisione,, per una volta dall'altra parte: quella di chi risponde alle domande. Ed è stata ...La prima ospite della nuova edizione di 'Felicissima sera' , versione 'All Inclusive',ha accettato di farsi intervistare dal duo pugliese in un talk ad hoc, chiamato per l'...Leggi Anche 'Felicissima sera', Pio e Amedeo trasformano Gigi D'Alessio in 'radical chic' Leggi Anche 'Felicissima sera', la proposta di matrimonio di Pio e Amedeo a nome diIn realtà,...

Ospite a Felicissima sera, lo show di Canale 5 condotto da Pio e Amedeo, Silvia Toffanin ha risposto ad alcune irriverenti domande del duo comico. Circondata da una scenografia in pieno stile ...Verissimo torna oggi in tv. Il salotto di Silvia Toffanin è pronto a ospitare anche oggi, sabato 25 marzo su Canale 5 alle 16.30, le storie di personaggi dello spettacolo e, magari, a qualche scoop.