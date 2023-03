‘SiAMO Ponte’ punta su Antonello Caporaso | è lui il candidato sindaco

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 9 minutiE’ con grande emozione, ma anche con grande determinazione che mi presento oggi comedi Ponte, per rappresentare il Nostro paese e lavorare per il benessere di tutti Noi. Siamo qui oggi per presentare il simbolo SìAMO Ponte, un simbolo che rappresenta l’unità, la forza e la determinazione della comunità di Ponte. Con questo simbolo, ci impegniamo a lavorare insieme per costruire un paese più forte, più prospero e più inclusivo per tutti. Tutti coloro che vogliono un paese migliore, hanno l’obbligo di fare qualcosa, per cambiare le cose. Sembra invece che ci sia in gran parte della gente un atteggiamento passivo nei confronti del presente, voglio dire che ognuno di noi non si lamenti che il paese va a male, se lui stesso non si attiva per fare qualcosa. Si pretende il diritto ad avere un paese migliore, senza ...