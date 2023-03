“Siamo molto preoccupati”. Isabella Ricci scomparsa, fan allarmati. L’ipotesi più brutta sull’ex dama di UeD (Di sabato 25 marzo 2023) Fino a qualche tempo fa Isabella Ricci è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne: dopo essere entrata nello studio di Maria De Filippi si è fatta subito notare per il suo carattere deciso e per i suoi modi di fare. La dama romana ha 63 anni ed è una imprenditrice nel settore del pet caring. La donna infatti è proprietaria insieme ad altri tre soci di uno dei fornitori di materiali per la cura dell’animale domestico più grande in Italia. Dopo qualche frequentazione Isabella Ricci ha deciso di lasciare il programma per vivere la sua storia d’amore con Fabio Mantovani, un cavaliere conosciuto in studio. I due si sono sposati di recente e hanno documentato sui social il loro matrimonio. Lei ha scelto un abito con strascico, maniche lunghe in tessuto leggero e una fantasia variopinta dai toni ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 marzo 2023) Fino a qualche tempo faè stata una delle protagoniste di Uomini e Donne: dopo essere entrata nello studio di Maria De Filippi si è fatta subito notare per il suo carattere deciso e per i suoi modi di fare. Laromana ha 63 anni ed è una imprenditrice nel settore del pet caring. La donna infatti è proprietaria insieme ad altri tre soci di uno dei fornitori di materiali per la cura dell’animale domestico più grande in Italia. Dopo qualche frequentazioneha deciso di lasciare il programma per vivere la sua storia d’amore con Fabio Mantovani, un cavaliere conosciuto in studio. I due si sono sposati di recente e hanno documentato sui social il loro matrimonio. Lei ha scelto un abito con strascico, maniche lunghe in tessuto leggero e una fantasia variopinta dai toni ...

