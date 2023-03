Si sente male sull’autobus, 17enne soccorso da un amico (Di sabato 25 marzo 2023) Albano Sant’Alessandro. Si è sentito male in autobus in viaggio verso Bergamo. Un giovane di 17 anni ha accusato un malore sabato mattina sul pullman della linea E Sarnico-Bergamo all’altezza di via Tonale, all’altezza di Albano Sant’Alessandro. Non si conoscono al momento le cause del malessere ma il ragazzo, pallido e in agitazione, è stato notato da un amico seduto proprio accanto a lui che ha immediatamente chiesto al conducente di fermarsi e ha chiamato i soccorsi. Il 17enne è stato trasportato in ambulanza per accertamenti, in stato di coscienza. Leggi su bergamonews (Di sabato 25 marzo 2023) Albano Sant’Alessandro. Si è sentitoin autobus in viaggio verso Bergamo. Un giovane di 17 anni ha accusato un malore sabato mattina sul pullman della linea E Sarnico-Bergamo all’altezza di via Tonale, all’altezza di Albano Sant’Alessandro. Non si conoscono al momento le cause delssere ma il ragazzo, pallido e in agitazione, è stato notato da unseduto proprio accanto a lui che ha immediatamente chiesto al conducente di fermarsi e ha chiamato i soccorsi. Ilè stato trasportato in ambulanza per accertamenti, in stato di coscienza.

