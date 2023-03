Si lancia contro l’auto per ottenere il risarcimento: il video choc della (tentata) truffa (Di sabato 25 marzo 2023) . La finta vittima ha confessato tutto quello che si nascondeva dietro il suo investimento, raccontando di aver inscenato tutto per mettere in piedi una truffa assicurativa. Tira un sospiro di sollievo il conducente, che spiega: “Senza telecamere avrei passato la vita con il pensiero di aver ucciso un uomo”. E’ servito un video da un minuto e mezzo, per smascherare la grande truffa assicurativa dietro questo caso. Si lancia contro un’auto per truffare l’assicurazione A smascherare la tentata truffa, ai danni di assicuratori e conducente, sono le telecamere di sicurezza di una farmacia di Brescia. Infatti, le registrazioni immortalano come un uomo si “tuffi” volontariamente sotto la macchina in movimento. Un metodo che, oltre a simulare un investimento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 marzo 2023) . La finta vittima ha confessato tutto quello che si nascondeva dietro il suo investimento, raccontando di aver inscenato tutto per mettere in piedi unaassicurativa. Tira un sospiro di sollievo il conducente, che spiega: “Senza telecamere avrei passato la vita con il pensiero di aver ucciso un uomo”. E’ servito unda un minuto e mezzo, per smascherare la grandeassicurativa dietro questo caso. Siun’auto perre l’assicurazione A smascherare la, ai danni di assicuratori e conducente, sono le telecamere di sicurezza di una farmacia di Brescia. Infatti, le registrazioni immortalano come un uomo si “tuffi” volontariamente sotto la macchina in movimento. Un metodo che, oltre a simulare un investimento ...

