Si getta sotto l'auto per il risarcimento: il folle tentativo di truffa del migrante di Brescia (video) (Di sabato 25 marzo 2023) Il video dell'uomo che si getta sotto l'auto a Brescia è diventato rapidamente virale sui social con il titolo: «Attenti alla truffa, non fatevi ingannare». Addirittura qualche giornale lo aveva frettolosamente annoverato tra le fake news. Invece la truffa è chiara e ha connotazioni ben definite. LEGGI ANCHE Meloni al vertice Ue: "L'immigrazione ora è un tema centrale, prima era impensabile" (video) Immigrazione illegale e rimpatri insufficienti, ora la Ue dà ragione alla Meloni: va cambiato registro Il tentativo di truffa a Brescia martedì scorsoI fatti risalgono a martedì 22 marzo, nel capoluogo lombardo. Il filmato mostra un uomo con uno zaino, poi identificato dalla Polizia locale come un ...

