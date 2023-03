Si è rotto il volontariato

Leggi su panorama

(Di sabato 25 marzo 2023) Il Servizio civile universale, scelto da chi vuole dare una mano ricevendo una piccola retribuzione, non interessa più. I posti disponibili aumentano, ma le richieste dei giovani sono in drastico ribasso. Troppo spesso per il timore di perdere il diritto al Reddito di cittadinanza. Antonio ha 28 anni. Ha da tempo terminato gli studi e da circa un anno riceve il Reddito di cittadinanza. È lui stesso a dirlo durante uno dei colloqui a cui, tramite il benestare di un’associazione didi Roma, riusciamo ad assistere con i ragazzi che hanno fatto domanda per il Servizio civile universale (Scu). «Non so se accettare il posto disponibile» confessa candidamente durante l’incontro «non vorrei perdere il contributo che ricevo col Reddito: parliamo di una cifra simile e intanto potrei concentrarmi nel cercare lavoro, senza perdere ulteriore tempo e farmi distrarre da ...