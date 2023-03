Sgarbi contro l’eolico a Pietralcina esulta: «Gli impianti bloccati sono un miracolo di Padre Pio» – Il video (Di sabato 25 marzo 2023) «Niente pale eoliche e niente fotovoltaico a Pietralcina, in Puglia, in Campania, e in tutti i luoghi che sono sacri perché quelle terre sono creazioni di Dio». A pronunciare le parole è il Sottosegretario al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi, che per attribuirle scomoda addirittura Padre Pio, «un santo universale e potente» che «ha detto una cosa che non sono capaci di dire i ministri e i sindaci». Difficile che il santo di Pietralcina abbia veramente detto qualcosa del genere, ma Sgarbi è convinto che la notizia di cui parla sia «un miracolo». Quale notizia? L’uscita del report di Legambiente che informa come in Italia ci siano 1.364 impianti di fonti rinnovabili incagliati nella macchina burocratica. Il ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) «Niente pale eoliche e niente fotovoltaico a, in Puglia, in Campania, e in tutti i luoghi chesacri perché quelle terrecreazioni di Dio». A pronunciare le parole è il Sottosegretario al Ministero della Cultura Vittorio, che per attribuirle scomoda addiritturaPio, «un santo universale e potente» che «ha detto una cosa che noncapaci di dire i ministri e i sindaci». Difficile che il santo diabbia veramente detto qualcosa del genere, maè convinto che la notizia di cui parla sia «un». Quale notizia? L’uscita del report di Legambiente che informa come in Italia ci siano 1.364di fonti rinnovabili incagliati nella macchina burocratica. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Luca e Paolo contro Salvini: 'Se la prende per la parolaccia dell'Annunziata ma non con Sgarbi' - Open_gol : Il Sottosegretario alla Cultura vuole «difendere la creazione di Dio»: niente energie rinnovabili per la città nata… - giusepp13624812 : “Non fatemelo più vedere” Sgarbi show in Senato contro Roberto Speranza: il godurioso attacco al parassita alla pre… - a_alibrandi : @The_Last_Gasp Sgarbi mi è sempre sembrato uno che insultava e urlava in difesa della sua compagine politica, dell’… - viaggrego : “#Non fatemelo più #Vedere” #Sgarbi #Show in #Senato contro #Speranza! -