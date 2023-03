Settore giovanile: programma gare (Di sabato 25 marzo 2023) Si comunicano di seguito gli impegni del Settore giovanile granata per il prossimo fine settimana. Campionato Under 17 Girone C – 23^ Giornata Domenica 26 Marzo 2023 ore 15:00 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana – Perugia Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B – 21^ Giornata Lunedì 27 Marzo 2023 ore 17:00 – Campo “Rinaldo Settembrino”, Fratte (SA). Giuseppe Gallozzi – Salernitana U14 Campionato Giovanissimi Provinciali Under 14 Girone A – 19^ Giornata Sabato 25 Marzo 2023 ore 18:00 – Campo “Desiderio”, Cava de’ Tirreni (SA). Aurora Bisogno Infinity – Salernitana U13 Fonte articolo e foto: www.ussalernitana1919.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di sabato 25 marzo 2023) Si comunicano di seguito gli impegni delgranata per il prossimo fine settimana. Campionato Under 17 Girone C – 23^ Giornata Domenica 26 Marzo 2023 ore 15:00 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana – Perugia Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B – 21^ Giornata Lunedì 27 Marzo 2023 ore 17:00 – Campo “Rinaldo Settembrino”, Fratte (SA). Giuseppe Gallozzi – Salernitana U14 Campionato Giovanissimi Provinciali Under 14 Girone A – 19^ Giornata Sabato 25 Marzo 2023 ore 18:00 – Campo “Desiderio”, Cava de’ Tirreni (SA). Aurora Bisogno Infinity – Salernitana U13 Fonte articolo e foto: www.ussalernitana1919.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

