Serra: «Inter obbligata a vincere per il sogno Champions League» (Di sabato 25 marzo 2023) Tra poco si giocherà lo scontro diretto tra Inter e Juventus Women, la possibilità di avvicinarsi in classifica è concreta. Katia Serra ne ha parlato così su La7. CHANCE – vincere oggi è imperativo per l’Inter, Katia Serra parla in questo modo su La7: «Chiaro che c’è il gioco delle parti, si gioca anche con la comunicazione. La Juventus è difficile darla sconfitta, lo dimostrano i dati in campionato. Anche nelle giornate storte non mollano, ma non hanno continuità nelle partite e questo è un difetto. Non giocare sempre al top delle possibilità gli ha fatto perdere tanti punti in campionato. Oggi è fondamentale per l’Inter vincere per avvicinarsi al sogno Champions League. Senza punti la Juventus già sarebbe indirizzata ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Tra poco si giocherà lo scontro diretto trae Juventus Women, la possibilità di avvicinarsi in classifica è concreta. Katiane ha parlato così su La7. CHANCE –oggi è imperativo per l’, Katiaparla in questo modo su La7: «Chiaro che c’è il gioco delle parti, si gioca anche con la comunicazione. La Juventus è difficile darla sconfitta, lo dimostrano i dati in campionato. Anche nelle giornate storte non mollano, ma non hanno continuità nelle partite e questo è un difetto. Non giocare sempre al top delle possibilità gli ha fatto perdere tanti punti in campionato. Oggi è fondamentale per l’per avvicinarsi al. Senza punti la Juventus già sarebbe indirizzata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Serra: «Inter obbligata a vincere per il sogno Champions League» - - La7tv : ?? INTER ?? JUVENTUS ? 14:00 ?? Diretta su La7 e - ZeroToTwelve : @giastevenz @totofaz @GiuliaLoglisci_ @RickyTrevisani È anche da sottolineare che per un filotto di arbitraggi stil… - DemetanTed : Darling il potere dei media... La Roma è la 18 squadra in A come numero di cartellini, davanti solo Inter e Napoli… - ZanettiGilyNala : RT @Cosma74: Quindi ricapitoliamo. Se Pioli si lamenta di Serra (che sbaglia solo a non fischiare il fallo a favore dello Spezia) arrivano… -