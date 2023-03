Serie C girone C 34esima giornata undicesimo pareggio stagionale del Crotone nonostante in vantaggio per due volte con i gol di Vitale e Carraro

(Di sabato 25 marzo 2023) Latina 22 Marcatori: 52°, 63° Ricciardi, 67°, 71° Golemic (aut.) Latina (3-5-2): Tonti, Pellegrini (Ricciardi), Esposito, Calabrese, Sannipoli, Di Livio (Barberini), Amodio, Rossetti (Fabrizi), Carissoni (Furlan), Ganz (Belloni), De Santis. All. Di Donato(4-2-3-1): Branduani, Calapai (Spaltro), Golemic, Gigliotti, Giron, Petriccione (),, Tribuzzi (Chiricò), D’Errico, D’Ursi (Pannitteri), Gomez (Cernigoi). All. Zauli Arbitro: Enrico gemelli di Messina Ass. Marco Sicurello di Seregno – Gianluca Scardovi di Imola Quarto giudice a bordo campo: Marco Di Lorenzo di Terni Ammoniti: Pellegrini, Calabrese, Petriccione, Golemic Angoli: 3 a 4 Recupero: 5 e 3 minuti Questo, diciamolo, non è daB di ...

...piazze che con laA hanno una tradizione solida. Intanto all'immediato orizzonte c'è l'altro testa della Under 21 lunedì a Reggio Calabria, contro l'Ucraina, che giocherà l'Europeo nel...La partita Turris - Messina di sabato 25 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 34° giornata delC diC 2022 - 2023 TORRE DEL GRECO - Sabato 25 marzo allo stadio Amerigo Liguori andrà in scena Turris - Messina , gara valida per la trentaquattresima giornata delC diC ...La partita Giugliano - Fidelis Andria di sabato 25 marzo 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 34° giornata delC diC 2022 - 2023 AVELLINO - Sabato 25 marzo allo stadio Partenio Lombardi andrà in scena Giugliano - Fidelis Andria , gara valida per la trentaquattresima giornata delC di...

Serie C su Sky: le partite live della 34^ giornata Sky Sport

Il pronostico di Rimini-Reggiana, derby emiliano che apre la 34ª giornata del girone B di Serie C in programma sabato 25 marzo ...Pirotecnica vittoria per il Giugliano nello show allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino: battuta la Fidelis Andria col risultato di 4-3. Ribaltoni, gol ed emozioni sul terreno irpino: i napoletani ...