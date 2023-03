Serie a femminile | play off scudetto 2^ di andata | Inter-Juventus 1-3 Bianconere corsare a Milano

(Di sabato 25 marzo 2023)1-3. Allo stadio di Sesto San Giovanni, l’nazionale di Rita Guarino e ladi Joe Momtemurro, dopo il doppio confronto della semifinale di Coppa Italia si sono ritrovate anche oggi pomeriggio di fronte per giocare la 2^ giornata della poulediA. In un bel pomeriggio di sole e con ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIGCfemminile : ?????? ?????????? ?? ?????????????????? - ?????????? ???????????????? ?? ?? Inter ?? ?? ?? Juve ?? TimVision, @La7tv, - sportli26181512 : #Juve-#Inter, non solo #Rabiot: furia sui social per il gol di mano delle #Women: Si scatenano i tifosi nerazzurri… - infoitsport : Serie A Femminile - 2ª giornata Poule Scudetto e Salvezza, alle 14:30 Inter-Juventus - infoitsport : Serie A Femminile, Poule scudetto e salvezza, 2a giornata - ilnapolionline : SERIE B FEMMINILE - M. Franco (centr. Napoli): 'Cesena? Servirà una grande prestazione' - -

...30 Urania - JB Monferrato 75 - 67 RUGBY - SEI NAZIONI 13:30 Scozia - Italia 26 - 14 15:45 Francia - Galles 41 - 28 Visualizza Sei Nazioni VOLLEY -A118:00 Vallefoglia - Chieri 1 - 3 ......30 Urania - JB Monferrato 75 - 67 RUGBY - SEI NAZIONI 13:30 Scozia - Italia 26 - 14 15:45 Francia - Galles 41 - 28 Visualizza Sei Nazioni VOLLEY -A118:00 Vallefoglia - Chieri 1 - 3 ...Collecchio, 25 marzo 2023 " Dopo l'allenamento di rifinitura di questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, l'allenatore Domenico Panico []...

Archiviate le prime due partite della seconda giornata della seconda fase del campionato di calcio femminile di Serie A 2023. Repetita iuvant dicevano i latini, e per chi non lo sapesse ci sono due ...Anche oggi, sabato 25 marzo, sui social è stato richiamato quell'evento, per via di un episodio analogo avvenuto in Inter-Juve di Serie A femminile.