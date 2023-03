Serbia, Vlahovic: «La cosa importante è che abbiamo vinto, il mio gol è stato solo un plus» (Di sabato 25 marzo 2023) Dusan Vlahovic, attaccante della Serbia e della Juventus, ha parlato ieri sera al termine della sfida vinta contro la Lituania Dusan Vlahovic, attaccante della Serbia e della Juventus, ha parlato ieri sera al termine della sfida vinta contro la Lituania. PAROLE – «Siamo contenti di aver vinto, speriamo di continuare così. E’ importante iniziare con un successo, ora pensiamo a lunedì, altra partita importante e con lo stadio pieno. Il gol? Gli attaccanti vivono di gol, quando non segnano non si sentono bene. La cosa importante è che abbiamo vinto, il mio gol è stato solo un plus. E ne sono estremamente contento perché mi dà fiducia. Spero di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Dusan, attaccante dellae della Juventus, ha parlato ieri sera al termine della sfida vinta contro la Lituania Dusan, attaccante dellae della Juventus, ha parlato ieri sera al termine della sfida vinta contro la Lituania. PAROLE – «Siamo contenti di aver, speriamo di continuare così. E’iniziare con un successo, ora pensiamo a lunedì, altra partitae con lo stadio pieno. Il gol? Gli attaccanti vivono di gol, quando non segnano non si sentono bene. Laè che, il mio gol èun. E ne sono estremamente contento perché mi dà fiducia. Spero di ...

