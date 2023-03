Serbia | il presidente Vu?i? critica la Corte Penale Internazionale sul mandato di arresto a Putin

(Di sabato 25 marzo 2023) Ilserbo Aleksandar Vu?i? è sempre stato contrario ai tribunali internazionali sui crimini di guerra. È stato Ministro dell’Informazione ai tempi dell’ultima fase della presidenza di Slobodan Miloševi?, il quale morì in carcere all’Aia nel 2006, dopo anni di processo intentato dal Tribunaleper l’ex-Jugoslavia (TPIJ). Oggi ha commentato in maniera negativa l’emissione di undinei confronti delrusso Vladimirda parte della, che non è un organo dell’ONU e non è riconosciuta dalla Federazione Russa, ma nemmeno dall’Ucraina, dagli USA, dalla Turchia, dalla Cina, da Israele, dall’India e da altri Paesi più o meno influenti o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Il 24 Marzo 1999 iniziò il bombardamento della Serbia da parte delle forze NATO, senza l'autorizzazione del Parlame… - Antonio_Tajani : #Belgrado. Ho appena incontrato il Presidente @avucic. La Serbia è un partner strategico per affrontare sfide comun… - vnzlasocial : RT @25O319: 'La Serbia dimenticherà l'aggressione della NATO del 1999 solo quando tutti i serbi scompariranno', ha detto il presidente serb… - PerlaneraUno : RT @Gitro77: Il 24 Marzo 1999 iniziò il bombardamento della Serbia da parte delle forze NATO, senza l'autorizzazione del Parlamento italian… - GiuseppePepe10 : RT @Gitro77: Il 24 Marzo 1999 iniziò il bombardamento della Serbia da parte delle forze NATO, senza l'autorizzazione del Parlamento italian… -

..."Si apre una fase importante per il settore dell'edilizia nel Comune di Milano - dice Il... Persino nei paesi dell'Est Europa, come, Slovenia, Croazia e Repubblica Ceca le legislazioni ......"Si apre una fase importante per il settore dell'edilizia nel Comune di Milano - dice Il... Persino nei paesi dell'Est Europa, come, Slovenia, Croazia e Repubblica Ceca le legislazioni ...... in testa la. Infatti, proprio negli ultimi giorni è tornato a parlare ilVui: "Finché sarò, non firmerò né accetterò il riconoscimento formale o informale del Kosovo o l'...

Sale la pressione di Europa e Usa per l’intesa fra Serbia e Kosovo Il Piccolo

Ha sottolineato che crede che il presidente serbo Aleksandar Vucic voglia normalizzare le relazioni tra Belgrado e Pristina e quelle della Serbia con Bruxelles. “Penso che questo porti a una ...Le spinte separatiste nel nord del Kosovo hanno rimesso al centro del dibattito internazionale la necessità di rivitalizzare il processo di integrazione dei Balcani occidentali. L’Italia vuole un ruol ...