Serbia | il presidente Vu?i? critica la Corte Penale Internazionale sul mandato di arresto a Putin

(Di sabato 25 marzo 2023) Ilserbo Aleksandar Vu?i? è sempre stato contrario ai tribunali internazionali sui crimini di guerra. È stato Ministro dell’Informazione ai tempi dell’ultima fase della presidenza di Slobodan Miloševi?, il quale morì in carcere all’Aia nel 2006, dopo anni di processo intentato dal Tribunaleper l’ex-Jugoslavia (TPIJ). Oggi ha commentato in maniera negativa l’emissione di undinei confronti delrusso Vladimirda parte della, che non è un organo dell’ONU e non è riconosciuta dalla Federazione Russa, ma nemmeno dall’Ucraina, dagli USA, dalla Turchia, dalla Cina, da Israele, dall’India e da altri Paesi più o meno influenti o ...

Le tensioni con il Kosovo non fanno dimenticare ai vertici politici della Serbia la situazione complicata dell'intero scacchiere europeo. Parlando della visita di alcuni giorni fa in Serbia, Tajani ha detto di aver trovato l'impegno del presidente Aleksander Vucic per difendere le frontiere europee.

Le tensioni con il Kosovo non fanno dimenticare ai vertici politici della Serbia la situazione complicata dell’intero scacchiere europeo. E in effetti la posizione di Belgrado ogni tanto richiede degl ...Le giravolte del presidente serbo Vucic. Se i due Paesi non rispetteranno le condizioni, ci saranno ripercussioni politiche ed economiche.