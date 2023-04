Serbia | il presidente Vu?i? critica la Corte Penale Internazionale sul mandato di arresto a Putin

(Di sabato 25 marzo 2023) Ilserbo Aleksandar Vu?i? è sempre stato contrario ai tribunali internazionali sui crimini di guerra. È stato Ministro dell’Informazione ai tempi dell’ultima fase della presidenza di Slobodan Miloševi?, il quale morì in carcere all’Aia nel 2006, dopo anni di processo intentato dal Tribunaleper l’ex-Jugoslavia (TPIJ). Oggi ha commentato in maniera negativa l’emissione di undinei confronti delrusso Vladimirda parte della, che non è un organo dell’ONU e non è riconosciuta dalla Federazione Russa, ma nemmeno dall’Ucraina, dagli USA, dalla Turchia, dalla Cina, da Israele, dall’India e da altri Paesi più o meno influenti o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Il 24 Marzo 1999 iniziò il bombardamento della Serbia da parte delle forze NATO, senza l'autorizzazione del Parlame… - kakashi81hatake : RT @Gitro77: Il 24 Marzo 1999 iniziò il bombardamento della Serbia da parte delle forze NATO, senza l'autorizzazione del Parlamento italian… - LB19712 : RT @FertGiuseppe: Il Patriarca della chiesa ortodossa serba ha mandato un messaggio al presidente Vucic, nessuna capitolazione sul Kosovo.… - piratlino1972 : RT @Antonio_Tajani: #Belgrado. Ho appena incontrato il Presidente @avucic. La Serbia è un partner strategico per affrontare sfide comuni, a… - cejs1972 : RT @Antonio_Tajani: #Belgrado. Ho appena incontrato il Presidente @avucic. La Serbia è un partner strategico per affrontare sfide comuni, a… -

Alle ore 14 (ingresso dal palazzo Uffici di Veronafiere) arriva la delegazione internazionale dai Balcani con Aleksandar Vui,della Repubblica di, Edi Rama, primo ministro dell'...L'exdel Kosovo Hashim Thaçi, considerato un eroe dai connazionali per aver guidato l'... Abbonati per leggere anche Leggi anche- Kosovo firmata un'intesa, ma solo per continuare a ......stadio Durante il raduno è atteso anche il saluto ufficiale del nuovoGianluca Ferrero e poi, stasera, tutti allo stadio per vedere Dusan Vlahovic, rigenerato dopo i tre gol con la, ...

Il presidente serbo Vucic: “La Serbia farà di tutto per rimanere in vita” TRT

Vinitaly, con 31,3 miliardi di euro di fatturato, quasi 8 miliardi di export, 530mila aziende e 870 mila addetti, il settore vitivinicolo ...Guerrigliero dell'Uck e onorato come eroe dell'indipendenza compare in aula per rispondere di crimini contro l'umanità perpetrati su serbi ...