Sequenziato il genoma del krill antartico: è 15 volte quello umano (Di sabato 25 marzo 2023) – Ha il genoma più grande di tutto il mondo animale e ha messo a dura prova gli scienziati che da tempo tentavano di sequenziarlo per approfondirne gli aspetti fisiologici, molecolari e genetici. Il krill (Euphausia superba, nella foto), è l'organismo animale più abbondante sul pianeta, con una biomassa totale compresa tra i 300 e i 500 milioni di tonnellate. Un piccolissimo gamberetto, che però riveste un ruolo vitale per l'ecosistema antartico poiché rappresenta il principale collegamento tra i produttori primari che compongono il fitoplancton e i livelli più alti della catena alimentare come uccelli marini, foche, pinguini e balene. Grazie alla sua enorme biomassa, il krill incide in modo significativo su fondamentali processi biogeochimici globali, quali i cicli del carbonio e il riciclo del ferro.

