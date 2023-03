Seminario del prof Panarese all’Alberti | il ruolo del medico legale nelle indagini giudiziarie

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Aula Magna dell’IIS “G. Alberti” di Benevento ha avuto il pregio di ospitare, il giorno 21 marzo, il. Fernando, specialista in medicinaed infettivologia che, in unorganizzato dalla docente di Scienze Naturali.ssa Daniela De Pasquale per le classi del Liceo Scientifico Scienze Applicate Biologico Forense, ha egregiamente illustrato agli studenti ildeldi Polizia giudiziaria ed il rapporto della sua attività con le funzioni della Magistratura requirente e giudicante. Aneddoti personali, esperienze di sopralluoghi, “avventure e disavventure” di unaessione tanto affascinante quanto complessa ed ...