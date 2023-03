Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Francesca Fagnani e Belve | Volevo capire dove andasse a parare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Come una Selvaggia Lucarelli qualunque @nelloscavo fa il bullo con #AriannaCiccone con chi gli chiede di rispondere… - StraNotizie : Selvaggia Lucarelli rivela il costo di Belve e perché non ci andrà mai - BITCHYFit : Selvaggia Lucarelli rivela il costo di Belve e perché non ci andrà mai - PitmanCosta : @4everAnnina @stanzaselvaggia Dal minuto 9. - matteoxxoco : RT @sdrogoblur: Anche oggi devo respirare la stessa aria di Selvaggia Lucarelli e Cassano, che vita di merda -

L'unica a non aver votato per la giornalista è stata. Alla fine l'ha spuntata Costamagna, un esito che ha fatto gridare allo scandalo parecchi spettatori affezionati al programma.se la prende anche con Belve . All'opinionista, intervenuta nel suo podcast 'Il Sottosopra', la conduzione di Francesca Fagnani proprio non piace: 'Ho aspettato il termine di ...La puntata 55 del podcast Il Sottosopra diè stata interamente dedicata a Belve di Francesca Fagnani. ' Ho aspettato il termine di questa edizione per commentarlo perché, per dirla in maniera semplice, volevo capire dove ...

Crozza-Feltri dà della "barbona" a Selvaggia Lucarelli: lei replica sui social Today.it

L’unica a non aver votato per la giornalista è stata Selvaggia Lucarelli. Alla fine l’ha spuntata Costamagna, un esito che ha fatto gridare allo scandalo parecchi spettatori affezionati al programma.Selvaggia Lucarelli non si fa mai problemi a dire la sua su niente e nessuno. Questa volta a finire nel mirino della giornalista è Belve, il noto programma di Francesca Fagnani, che a quanto pare non ...