Selvaggia Lucarelli rivela il costo di Belve e perché non ci andrà mai

Leggi su biccy

(Di sabato 25 marzo 2023) La puntata 55 del podcast Il Sottosopra diè stata interamente dedicata adi Francesca Fagnani. “Ho aspettato il termine di questa edizione per commentarlo, per dirla in maniera semplice, volevo capire dove andasse a parare. E non solo il programma, ma tutto ciò che lo circonda“. Con queste premesse mettetevi comodi.: “? Un programma a metà fra un’ipnosi regressiva e la copertina di Chi” “A leggere i social e i siti,è il più grande caso televisivo della storia dell’umanità. Il giorno prima della messa in onda io ho la timeline invasa da dichiarazioni shock fatte a, da gente che dichiara a Francesca Fagnani di essere stata aggredita, abusata, di gente che dice che le ...