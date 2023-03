Selena Gomez | l’appello che spiazza i fan | “Lasciate stare Hailey Bieber | sta ricevendo minacce di morte e odiosa negatività”

(Di sabato 25 marzo 2023) Ha colto tutti di sorpresa questa storia pubblicata nelle scorse ore su Instagram da. L’ex eroina dei programmi di Disney Channel è infatti scesa in campo per chiedere ai suoi fan di lasciare in pace, la moglie del suo storico ex fidanzato Justin. Il motivo? I fan dinon hanno mai accettato del tutto il fatto che tra l’attrice e il cantante le cose non abbiano funzionato e, anzi, si sono sempre scagliati contro, alimentando la rivalità tra le due donne. “mi ha contattata per farmi sapere che stadi– ha scritto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Selena Gomez pubblica una Story chiedendo di cessare gli attacchi nei confronti di Hailey Bieber, la quale ha ricev… - DisneyPlusIT : Selena Gomez dietro le quinte della terza stagione di #OnlyMurdersInTheBuilding, prossimamente su #DisneyPlus. ?? No… - FQMagazineit : Selena Gomez, l’appello che spiazza i fan: “Lasciate stare Hailey Bieber, sta ricevendo minacce di morte e odiosa… - misonorotta__ : RT @selenagit_: ?? | Secondo Entertainment Tonight Selena Gomez sarebbe uscita con Zain Malik ieri notte a New York - dueditanelcuore : Ma in che senso Selena Gomez e Zayn stanno insieme -

è di nuovo al centro del gossip per un nuovo, e al momento soltanto presunto, flirt. La cantante e attrice 30enne sarebbe stata avvistata a cena insieme a Zayn Malik . Ecco quello che ...Nella terza stagione di Only Murders in the Building ritroveremo Charles - Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora () impegnati nel cercare chi ha ucciso ...La moglie di Justin Bieber sarebbe sotto attacco, ormai da settimane, da parte dei fan della cantante e ...

Selena Gomez contro l’odio social verso Hailey Bieber: “Basta, non è questo che voglio” la Repubblica

Dopo Selena Gomez anche Hailey Baldwin è tornata a parlare della presunta rivalità con la ex di Justin Bieber, dicendo la sua in merito al “caso delle sopracciglia” che sta tenendo banco sui social ...Selena Gomez è di nuovo al centro del gossip per un nuovo, e al momento soltanto presunto, flirt. La cantante e attrice 30enne sarebbe stata avvistata a cena insieme a Zayn Malik… Leggi ...