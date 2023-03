“Se non ratificate il Mes...”. L'Ue minaccia l'Italia con lo spettro della stabilità dei mercati (Di sabato 25 marzo 2023) “È importante andare avanti con la piena ratifica da parte di tutti i membri”. Negli ultimi giorni è partito un pressing serrato sul governo guidato da Giorgia Meloni affinché si arrivi al semaforo verde sul Mes, un argomento centrale nel consiglio europeo. “Rappresenta un tassello necessario alla stabilità del sistema e dei mercati” il senso del discorso di Christine Lagarde, presidente della Bce, riferito da Repubblica. E senza citarla direttamente tira in ballo l'Italia, unico paese Ue a non aver ratificato il trattato, con un vero e proprio assedio partito da Bruxelles nei confronti della leader di Fratelli d'Italia. “L'Italia chiede qualche concessione sul fronte del Patto di stabilità o dell'unione bancaria per licenziare il Mes, senza ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023) “È importante andare avanti con la piena ratifica da parte di tutti i membri”. Negli ultimi giorni è partito un pressing serrato sul governo guidato da Giorgia Meloni affinché si arrivi al semaforo verde sul Mes, un argomento centrale nel consiglio europeo. “Rappresenta un tassello necessario alladel sistema e dei” il senso del discorso di Christine Lagarde, presidenteBce, riferito da Repubblica. E senza citarla direttamente tira in ballo l', unico paese Ue a non aver ratificato il trattato, con un vero e proprio assedio partito da Bruxelles nei confrontileader di Fratelli d'. “L'chiede qualche concessione sul fronte del Patto dio dell'unione bancaria per licenziare il Mes, senza ...

